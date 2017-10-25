О научных исследованиях псковских школьников поговорим в программе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.10.2017 16:50

Псковский школьник провёл исследование, результаты которого могут повлиять на замедление процесса старения. Одна из питерских фармакологических компаний уже заинтересовалась этими исследованиями и привлекла школьника к работе. Стоит отметить, что это не единственное значимое научное открытие юных псковичей.

Что изучают школьники региона? Как можно использовать эти исследования? И какие научные открытия принёс 2017 год? – Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум». Не пропустите! 25 октября в 18.10