logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

О научных исследованиях псковских школьников поговорим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 25 октября в 18.10

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 25.10.2017 16:50

О научных исследованиях псковских школьников поговорим в программе

Псковский школьник провёл исследование, результаты которого могут повлиять на замедление процесса старения. Одна из питерских фармакологических компаний уже заинтересовалась этими исследованиями и привлекла школьника к работе. Стоит отметить, что это не единственное значимое научное открытие юных псковичей.

Что изучают школьники региона? Как можно использовать эти исследования? И какие научные открытия принёс 2017 год? – Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум». Не пропустите! 25 октября в 18.10

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк