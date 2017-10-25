Псковская область признана лидером по производству свинины

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.10.2017 16:09

Псковская область возглавила список регионов, обеспечивших рост производства свиноводческой продукции в стране. Такие данные привели в Минсельхозе России. В ведомстве подчеркнули, что Псковская область второй год остается бессменным лидером отрасли по производству свинины и обеспечивает основной прирост поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях.

Среди них лидирует «Великолукский свиноводческий комплекс».

Кирилл Радион