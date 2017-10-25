Около ста случаев заболевания пневмонией за последнюю неделю зарегистрировано в Псковской области

Для этого времени года - норма, отметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. При этом вспышек, так называемой, "микоплазменной пневмонии" - нет. Напомню, именно из-за этой болезни в соседнем Новгороде закрыты все школы, в больнице находятся около 140 детей.
Подъем заболевания отмечается также в Московской, Тульской и Нижегородской областях. По словам Александра Нестерука, инфекция попадет в наш регион, если оттуда приедут заболевшие туристы или, например, студенты. Для профилактики пневмонии следует одеваться по погоде, проветривать помещения, регулярно мыть руки. Желающие могут сделать прививку. Ну, а если уж поднялась температура, появился кашель и заболело горло - срочно к врачу.
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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