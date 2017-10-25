Сотрудники таможни сегодня отмечают свой профессиональный праздник

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.10.2017 13:00

Одна из крупнейших на Северо-Западе – псковская. С начала года специалисты ведомства перечислили в федеральный бюджет свыше 19 миллиардов рублей. Кроме того, пресечено множество административных нарушений, возбуждены уголовные дела.

На пунктах пропуска специалисты стараются сократить время оформления документов.

Кирилл Радион