Подробности Категория: Вести-Псков Создано 25.10.2017 11:03

Как в школах Европы рассказывают о событиях Второй мировой войны, можно узнать на выставке "Разные войны". Она открылась в псковской галерее "Цех". Здесь представлены стенды 6 стран - России, Германии, Италии, Чехии, Литвы и Польши. В каждом из них - анализ материала со страниц учебников: какие темы в первую очередь освещаются в тех или иных странах.

Кроме того, можно узнать, о чём историки предпочитают умалчивать. Экспозиция состоит из фотографий, выдержек из учебников, а также непосредственно из оригиналов изданий. Организаторы утверждают, что такие экспонаты особенно будут интересны школьникам, студентам и преподавателям, поэтому их в первую очередь приглашают посетить выставку, тем более, вход на неё - свободный. Никита Ломакин: «Вторая мировая война - это огромное полотно. И каждая страна в нём как маленькая мозаика на полотне. И там тоже много всяких разных противоречий и можно как раз посмотреть по материалам выставки, как это работает, что случилось в Польше в этот момент, как авторы учебников это описывают, как авторы учебников описывают сложную ситуацию в Литве в этот момент». Никита Ломакин, известный отечественный историк - автор стенда, посвящённого России. Он постарался отразить самые спорные вопросы из учебников по истории Великой Отечественной войны. Например, был ли пакт Молотова-Риббентропа дальновидным замыслом или его подписание было ошибкой руководства страны. Выставка "Разные войны" уже побывала в европейских и российских городах. В Пскове она будет работать до 15 ноября.

Виктория Писукова