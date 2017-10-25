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Чтобы вернуть слух, маленькой великолучанке Лилиане Пирожковой необходима дорогостоящая операция

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Категория: Вести-Псков
Создано 25.10.2017 11:52

Пятилетней великолучанке Лилиане Пирожковой нужна операция, которую могут сделать только в Калифорнии. У девочки нет ушек и слуховых проходов. Малышка может стать абсолютно здоровой, но на сложную операцию нужно собрать 5 миллионов рублей. Семья Лилианы просит откликнуться всех, кто может помочь.

Реквизиты:

Карта Сбербанк 4276 5100 1167 6605
Получатель - Калинина Елена Юрьевна (мама).
При подключенной услуге "Мобильный банк" нужно отправить SMS на номер 900 с текстом: ПЕРЕВОД 4276510011676605 500.
Где 500 - это сумма перевода, она может быть любой.
Яндекс-Деньги 4100 1390 0492 117

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