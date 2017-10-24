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Синхронизировать законы Беларуси и России предложили на семинаре представители Союзного государства

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.10.2017 16:08

Вопросы сближения законодательств Беларуси и России стали сегодня ключевыми на семинаре при Парламентском собрании Союзного государства. В первую очередь, это касается получения гражданами обеих стран услуг в области медицины и образования, а также в миграционной политике. Эти моменты в законах еще предстоит синхронизировать.

Еще больше внимания, по мнению участников семинара, стоит уделить развитию экономических отношений. По результатам встречи был разработан план работы парламентского собрания на следующий год, подготовлены вопросы для Министерств двух стран. По мнению участников семинара, очень важно, что эта встреча состоялась на древней Псковской земле.

Ирина Медвёдкина

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