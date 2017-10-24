Михаил Ведерников потребовал еженедельных отчетов по решению вопросов из «Зелёной папки»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.10.2017 16:21

Еженедельно отчитываться о решении вопросов из "Зелёной папки" поручил контрольному управлению региона ВРИО губернатора области Михаил Ведерников. Об этом сегодня он сообщил на заседании администрации области. Напомню, "Зелёная папка" - это список обращений, поступивших на «Прямую линию» с президентом страны. Например, одна из проблем - строительство моста через Кебь.

Переправа должна появиться к апрелю следующего года, отметили на заседании. Обо всех возникающих проблемах региона ВРИО губернатора попросил докладывать ему лично. «Я обращаю ваше внимание на то, что вы несете персональную ответственность за своевременное информирование меня о тех вопросах, которые возникают», - подчеркнул Михаил Ведерников. Также на заседании озвучили статистику смертности от внешних причин в регионе. По-прежнему высока смертность от отравления алкоголем, а вот количество погибших на водных объектах и при пожарах – меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также уменьшилось количество суицидов и ДТП с пострадавшими и погибшими. Эти данные привел руководитель комитета по здравоохранению Игорь Потапов. Михаил Ведерников поручил проанализировать причины самоубийств, а также отметил: слишком оптимистично данные о смертности воспринимать ещё рано, работа по снижению этого показателя должна продолжаться.

Регина Кадырова