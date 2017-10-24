Участие псковичей во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи обсудим в эфире

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.10.2017 14:55

Кто представлял наш регион на фестивале? С какими впечатлениями псковичи покидают Сочи? И чему активная молодёжь региона училась в течении семи фестивальных дней? Об этом и не только – в программе "Стартовая площадка".

В студии: студент Псковского госуниверситета Артем Вайзингер, и волонтер Анна Ивченко.

Слушайте 25 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.