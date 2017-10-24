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Вопросы взаимодействия России и Белоруссии обсудим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 24 октября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.10.2017 14:10

Вопросы взаимодействия России и Белоруссии обсудим в программе

На два дня Псковская область стала центром обсуждения тем, связанных с вопросами взаимодействия России и Белоруссии. Эксперты двух стран и представители нескольких регионов России отмечали самые острые проблемы и занимались разработкой путей их решения. Основной темой стало обеспечение равных прав граждан в двух странах.

Чего удалось достигнуть в ходе семинара? Какие проблемы взаимодействия России и Белоруссии в сфере прав граждан имеют самые большие различия? Какое значение играет Псковская область в вопросе содружества? – Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие 20 минут в программе «Постфактум». Не пропустите! 24 октября в 18.10

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