Вопросы взаимодействия России и Белоруссии обсудим в программе

На два дня Псковская область стала центром обсуждения тем, связанных с вопросами взаимодействия России и Белоруссии. Эксперты двух стран и представители нескольких регионов России отмечали самые острые проблемы и занимались разработкой путей их решения. Основной темой стало обеспечение равных прав граждан в двух странах.
Чего удалось достигнуть в ходе семинара? Какие проблемы взаимодействия России и Белоруссии в сфере прав граждан имеют самые большие различия? Какое значение играет Псковская область в вопросе содружества? – Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие 20 минут в программе «Постфактум». Не пропустите! 24 октября в 18.10
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Октябрь 2017
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