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Сегодня в Пскове ожидается первый снег

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.10.2017 13:43

Сегодня псковские синоптики обещают нам первый снег. В течение следующих трёх дней он будет периодически идти, правда долго не залежится. В Гидрометцентре заверили: несмотря на ночные заморозки о наступлении зимы говорить не приходится.

Тем не менее, в ГИБДД призывают автолюбителей «переобуть» летнюю резину на зимнюю. На дорогах возможно образование наледи, поэтому водителям рекомендуют соблюдать допустимый скоростной режим.

Татьяна Борисова

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