Сегодня в Пскове ожидается первый снег

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.10.2017 13:43

Сегодня псковские синоптики обещают нам первый снег. В течение следующих трёх дней он будет периодически идти, правда долго не залежится. В Гидрометцентре заверили: несмотря на ночные заморозки о наступлении зимы говорить не приходится.

Тем не менее, в ГИБДД призывают автолюбителей «переобуть» летнюю резину на зимнюю. На дорогах возможно образование наледи, поэтому водителям рекомендуют соблюдать допустимый скоростной режим.

Татьяна Борисова