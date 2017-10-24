Сегодня в Пскове ожидается первый снег

Сегодня псковские синоптики обещают нам первый снег. В течение следующих трёх дней он будет периодически идти, правда долго не залежится. В Гидрометцентре заверили: несмотря на ночные заморозки о наступлении зимы говорить не приходится.
Тем не менее, в ГИБДД призывают автолюбителей «переобуть» летнюю резину на зимнюю. На дорогах возможно образование наледи, поэтому водителям рекомендуют соблюдать допустимый скоростной режим.
Татьяна Борисова
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Октябрь 2017
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