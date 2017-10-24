Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на службу по контракту

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.10.2017 13:18

Вакансии есть в 76-й дивизии, воинских частях Острова, Луги. Требуются военнослужащие в Белгородскую, Нижегородскую, Воронежскую области. Также желающие служить могут выбрать части Балтийского флота. Основные требования к кандидатам: отслужившие в армии мужчины до сорока лет с хорошей физической подготовкой.

Также желающие служить могут выбрать части Балтийского флота. Основные требования к кандидатам: отслужившие в армии мужчины до сорока лет с хорошей физической подготовкой.

Татьяна Борисова