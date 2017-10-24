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Останки 700 бойцов Красной армии подняли поисковики Псковской области в этом году

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.10.2017 12:50

Каждый солдат был перезахоронен со всеми почестями. Такие результаты своей работы командиры поисковых отрядов озвучили на ежегодной итоговой конференции. Военно-патриотическая поисковая организация "След Пантеры" была создана в регионе 23 года назад.

За это время её участники смогли отыскать и перезахоронить 15 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Псковщины от фашистов. Сейчас в "След Пантеры" входят 25 отрядов. У одного из них, невельской "Гвоздики", в этом году наконец появилось своё здание. Поисковики в Невельском районе работают уже более 10 лет и всё это время у отряда не было места, где можно было бы собраться всем вместе и хранить находки. Сейчас несколько комнат для "Гвоздики" предоставил Сбербанк. Здесь руководитель отряда планирует сделать актовый зал для проведения общих собраний. Кроме того, в одном из помещений появится небольшой музей.

Виктория Писукова

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