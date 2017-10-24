«За что боролись»: в Пскове открылась выставка, посвященная Октябрьской революции

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.10.2017 12:41

Выставка "За что боролись" открылась в галерее «Дом на набережной» в Пскове. Экспозиция творческого объединения «Псков-Арт» посвящена столетнему юбилею Великой Октябрьской революции. Один из экспонатов - баррикаду с красным флагом - художники соорудили прямо на улице. А в помещении галереи разместились более 20 картин и инсталляций.

Это и работы псковских художников, и гостей из Петербурга и Москвы. В экспозиции есть и трагические, и ностальгические сюжеты и зарисовки, несущие множество символов и смыслов. Для открытия выставки организаторы воссоздали революционный антураж, поставили красный стол с трибуной и подобрали соответствующую музыку.

Иван Павлов