От терапии к победам: псковичка Ангелина Львова взяла приз на соревнованиях по конному спорту

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.10.2017 12:31

Псковичка Ангелина Львова заняла третье место в соревнованиях по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Фестиваль "Золотая осень" ежегодно проходит в Московской области. В этом году в нём приняли участие 300 спортсменов из 17 регионов страны. Путь к спортивным победам у Ангелины начался с иппотерапии - лечебной верховой езды.

Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин