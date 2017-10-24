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От терапии к победам: псковичка Ангелина Львова взяла приз на соревнованиях по конному спорту

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.10.2017 12:31

Псковичка Ангелина Львова заняла третье место в соревнованиях по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Фестиваль "Золотая осень" ежегодно проходит в Московской области. В этом году в нём приняли участие 300 спортсменов из 17 регионов страны. Путь к спортивным победам у Ангелины начался с иппотерапии - лечебной верховой езды.

Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин

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