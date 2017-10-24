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Об организации десткого досуга говорим в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" 24 октября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.10.2017 12:06

Об организации десткого досуга говорим в «Детский дворик» работает в Пскове уже три года. За это время он подготовил и провел для детей множество праздников. И на достигнутом организация останавливаться не собирается. В планах – открытие филиалов в других регионах. Чем можно объяснить популярность «Детского дворика»? Почему псковичи решили выйти на федеральный уровень? Какие направления в этом бизнесе актуальны сегодня?

Эти и другие вопросы обсудим в "Шоу вежливых людей" 24 октября с 17:05. В студию придут: директор организации «Детский дворик» Юлия Федотова и руководитель детской футбольной школы "Юниор" Марина Тюрина. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 62-80-30.

 

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