«Детский дворик» работает в Пскове уже три года. За это время он подготовил и провел для детей множество праздников. И на достигнутом организация останавливаться не собирается. В планах – открытие филиалов в других регионах. Чем можно объяснить популярность «Детского дворика»? Почему псковичи решили выйти на федеральный уровень? Какие направления в этом бизнесе актуальны сегодня?
Эти и другие вопросы обсудим в "Шоу вежливых людей" 24 октября с 17:05. В студию придут: директор организации «Детский дворик» Юлия Федотова и руководитель детской футбольной школы "Юниор" Марина Тюрина. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 62-80-30.
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Октябрь 2017
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