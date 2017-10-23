За корону победительницы соревновались 11 участниц в возрасте от 6 до 12 лет. Каждая из них старалась поразить жюри своими творческими способностями и фантазией. В финале конкурса девочкам предстояло поучаствовать в дефиле и общем танце, но самой интересной частью стали сольные номера конкурсанток.
Юные таланты пели, танцевали, разыгрывали мини-представления и даже показывали акробатические пируэты. Чтобы блистать на сцене, девочки готовились полтора месяца. Ставить номера им помогали организаторы мероприятия. Спортивный клуб "С-фитнес" проводит в Пскове конкурс "Мини Мисс" уже в девятый раз.
Виктория Писукова
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Октябрь 2017
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