logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Детский конкурс красоты и таланта "Мини Мисс-2017" прошёл в Пскове

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.10.2017 19:00

 

За корону победительницы соревновались 11 участниц в возрасте от 6 до 12 лет. Каждая из них старалась поразить жюри своими творческими способностями и фантазией. В финале конкурса девочкам предстояло поучаствовать в дефиле и общем танце, но самой интересной частью стали сольные номера конкурсанток.

Юные таланты пели, танцевали, разыгрывали мини-представления и даже показывали акробатические пируэты. Чтобы блистать на сцене, девочки готовились полтора месяца. Ставить номера им помогали организаторы мероприятия. Спортивный клуб "С-фитнес" проводит в Пскове конкурс "Мини Мисс" уже в девятый раз.

Виктория Писукова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк