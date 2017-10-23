Участие псковичей в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов обсудим в программе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.10.2017 16:40

Накануне в Олимпийском парке города Сочи состоялась праздничная церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов - 2017. Целую неделю почти 30 тысяч участников из 180 стран мира пребывали в спортивной столице России, встречались с легендарными деятелями науки и культуры и демонстрировали свои достижения.

Кто представлял наш регион на фестивале? С какими впечатлениями псковичи покидают Сочи? И чему активная молодёжь региона училась в течении 7 фестивальных дней? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум». Не пропустите! 23 октября в 18.10