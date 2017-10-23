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В Пскове прошел турнир по баскетболу памяти ветеранов спорта

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.10.2017 15:17

Местная федерация проводит эти состязания уже 19-й раз подряд. В этом году выявлять лучших приехали команды из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Кондопоги и Пскова.

А также Остров выставил свою женскую сборную. Представительницы прекрасного пола на турнир приезжают уже четвёртый год. Отдел Росгвардии приготовил лучшим игрокам каждой команды памятные призы. В прошлом году псковичи стали абсолютными чемпионами. Сейчас этот титул завоевал Санкт-Петербург. Сергей Тарасов: «В 1998 году мы начали этот турнир памяти одного баскетболиста, Алексея Вишнякова. Он был председателем Федерации города. Много сделал. Затем в 2001 году погиб в Северо-Кавказском регионе сотрудник ОМОНа. Дмитрий Шемякин. Он был ведущим игроком в нашей команде. И Юрий Тарасов, он умер в 2014 году, это ветеран псковского баскетбола».

Кирилл Михайлов

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