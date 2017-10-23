Вопреки всем технологиям: псковские дорожники кладут асфальт прямо в грязь

Активисты общественного движения "Убитые Дороги" вновь зафиксировали в Пскове нарушения технологического процесса укладки асфальта. На этот раз дорожники отличились на улице Индустриальной. На видео видно, как асфальт кладут прямо в грязь, а не на выравнивающий слой из щебёнки. Также зафиксирована пониженная температура смеси.
Всё это, по мнению активистов, может отразиться на долговечности покрытия. По факту некачественного ремонта депутат Госдумы Александр Васильев направил официальный запрос в прокуратуру региона. Добавлю, что на прошлой неделе активисты «Убитых дорог» зафиксировали некачественный ремонт Ольгинского моста. Там асфальт укладывали прямо в лужи.
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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