Вопреки всем технологиям: псковские дорожники кладут асфальт прямо в грязь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.10.2017 16:01

Активисты общественного движения "Убитые Дороги" вновь зафиксировали в Пскове нарушения технологического процесса укладки асфальта. На этот раз дорожники отличились на улице Индустриальной. На видео видно, как асфальт кладут прямо в грязь, а не на выравнивающий слой из щебёнки. Также зафиксирована пониженная температура смеси.

Всё это, по мнению активистов, может отразиться на долговечности покрытия. По факту некачественного ремонта депутат Госдумы Александр Васильев направил официальный запрос в прокуратуру региона. Добавлю, что на прошлой неделе активисты «Убитых дорог» зафиксировали некачественный ремонт Ольгинского моста. Там асфальт укладывали прямо в лужи.

Кирилл Радион