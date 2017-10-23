Каждому человеку знакомо чувство страха. Кто-то боится грозы, кто-то высоты, кто-то быть уволенным с работы - у каждого свое. И мы будем говорить об одном из страхов. Он знаком многим. Это страх возраста. Болезни, нищета или одиночество, упущенные возможности... Об этом и не только – в программе "Стартовая площадка".
В студии - психолог Мария Степанова.
Слушайте 24 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
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Октябрь 2017
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