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Как справиться с кризисом возраста обсудим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 24 октября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.10.2017 16:05

Как справиться с кризисом возраста обсудим в эфире Каждому человеку знакомо чувство страха. Кто-то боится грозы, кто-то высоты, кто-то быть уволенным с работы - у каждого свое. И мы будем говорить об одном из страхов. Он знаком многим. Это страх возраста. Болезни, нищета или одиночество, упущенные возможности... Об этом и не только – в программе "Стартовая площадка".

В студии - психолог Мария Степанова.

Слушайте 24 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

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