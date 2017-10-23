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Около 200 человек приняли участие в пробеге памяти сожженных фашистами жителей деревни Красуха

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.10.2017 09:56

Региональный чемпионат по бегу по шоссе прошел в эти выходные в деревне Красуха Порховского района. Открытый турнир, посвященный памяти сожженных фашистами жителей деревни, в этих местах прошел уже в 39-й раз. И собрал около 200 легкоатлетов самых разных возрастных групп из 15 муниципалитетов, а также Пскова, Великих Лук, Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди них - наш земляк Владимир Сухоруков, на счету которого 107 марафонских забегов не только в России, но еще в 22-х странах мира. Владимир Сухоруков: «Я приезжаю сюда 30-й раз. Для меня это такой священный пробег. То есть это мой долг - приехать сюда, пробежать здесь. Я девять марафонов пробежал по «Дороге жизни», есть такие пробеги памятные в России, много, достаточно». В этом году старт соревнованиям на 3, 5, 10 и 21 километр был впервые дан в самой Красухе. В результате забега на первое место в командном зачете среди городов вышли спортсмены из Великих Лук. Лучшими среди муниципалитетов стали бегуны из Острова.

Светлана Константинова

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