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Вертолет помогает псковским врачам спасать жизни пациентов

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.10.2017 10:46

Вертолет отечественного производства помогает псковским врачам спасать жизни пациентов. С сентября в области появилась санавиация. Она позволяет быстро и безопасно транспортировать тяжелобольных из отдаленных, особенно южных, районов области в Псков, а также из Пскова в столичные клиники.

Вертолет отвечает всем необходимым требованиям, врачи могут оказывать медицинскую помощь пациенту уже на борту. На сегодняшний день вертолет совершил уже восемь вылетов. В ближайшем будущем его планируют оснастить необходимым оборудованием для новорожденных. Игорь Потапов: «Пока у нас опыта посадки на дорожное полотно не было, но, теоретически, я знаю, опыт других субъектов позволяет использовать вертолетную авиацию для ликвидации потерь крупных дорожно-транспортных происшествий. В любом случае, решение будет приниматься в зависимости от скорости доставки пациента в то учреждение, где ему могут оказать в достаточном объеме медицинскую помощь».

Андрей Удалов

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