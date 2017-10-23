В Псковской областной больнице проводят уникальные операции на щитовидной железе

Прокол вместо разреза. Хирурги областной больницы проводят уникальные операции на щитовидной железе с помощью эндоскопии. С ювелирной точностью псковские врачи удаляют опухоли безболезненно и главное - без последствий. Подобные операции проводят только в четырёх передовых клиниках страны. Псковская областная больница - в их числе.
Алина Чабан, Юрий Ильин
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Октябрь 2017
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