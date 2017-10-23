В Псковской областной больнице проводят уникальные операции на щитовидной железе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.10.2017 11:25

Прокол вместо разреза. Хирурги областной больницы проводят уникальные операции на щитовидной железе с помощью эндоскопии. С ювелирной точностью псковские врачи удаляют опухоли безболезненно и главное - без последствий. Подобные операции проводят только в четырёх передовых клиниках страны. Псковская областная больница - в их числе.

Алина Чабан, Юрий Ильин