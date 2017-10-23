Михаил Ведерников взял под личный контроль строительство школы в Великих Луках

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.10.2017 12:23

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора посетил объект, сроки сдачи которого срываются. В соответствии с контрактом работы на стройплощадке должны быть завершены к концу декабря. Пока же ведутся работы по укладке кирпича на первом и втором этажах.

По словам замгубернатора Александра Кузнецова, одной из причин отставания стала необходимость доработки типового проекта с учетом особенностей места строительства. Там же, в Великих Луках, Михаил Ведерников ознакомился с ходом строительства путепровода, спортивной «двойки» и Центра подготовки велосипедистов. Здесь также есть проблемы со сроками сдачи объекта. Исполняющий полномочия главы региона дал поручение выделить из резервного фонда администрации области дополнительно 5 миллионов рублей на ускорение работ. Под особый контроль взял временно исполняющий полномочия главы региона и строительство перинатального центра в Пскове. Его готовность составляет около 80%. Михаил Ведерников заявил, что дальнейшая задержка строительства недопустима. Также он побывал и в древнем храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово. Памятник находится в аварийном состоянии. Сегодня в храме идёт консервация фресок, однако нужно спасать фундамент. На эти работы Минкультом был объявлен конкурс и внезапно отменён. Михаил Ведерников разделил опасения специалистов и пообещал обсудить этот вопрос с Владимиром Мединским.

Кирилл Радион