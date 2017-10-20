Решение о снятии свежего асфальта на Ольгинском мосту примут только после специальной экспертизы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 17:16

Решение о снятии свежего асфальта на Ольгинском мосту будет принято только после экспертизы дорожного покрытия. Об этом в эксклюзивном интервью ГТРК «Псков» заявил начальник Управления городского хозяйства Пскова Алексей Захаров.

Напомним, во вторник представители общественного движения "Убитые дороги" опубликовали видео, на котором видно, что работы по укладке асфальта на мосту продолжаются, невзирая на сильный дождь и лужи. На следующий день в соцсетях появилось сообщение, что уложенный на этом участке асфальт будет снят, а укладку нового проведут уже с соблюдением всех технологий. Однако по словам начальника УГХ Алексея Захарова, он сомневается, что дождливая погода сказалась на качестве асфальта. Поэтому судьба нового дорожного покрытия на Ольгинском мосту решится во вторник, когда его образцы в присутствии СМИ и общественников возьмут на экспертизу.

Виталий Михайлов