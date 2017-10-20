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Около 37% читателей группы ГТРК «Псков» поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.10.2017 16:37

Около 37% читателей группы ГТРК «Псков» поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам до 21 годаЭта мера поможет псковичам вести здоровый образ жизни – считают сторонники инициативы. 28% респондентов отнеслись к идее отрицательно, посчитав, что в борьбе с алкоголизмом эта мера не поможет, зато спровоцирует рост производства нелегального спиртного.

Реально улучшить ситуацию сможет, по мнению опрошенных, доступность занятий спортом и более высокий уровень жизни. «Здоровый образ жизни должен начинаться с спортивных клубов на халяву, чтобы мозг работал в другом направлении». «Разруха-то не в клозетах, а в мозгах. Замещать нужно чем-то алкоголь. Достойной работой, к примеру». 23% участников опроса предложили оставить все, как есть, но ужесточить контроль за продажей спиртного лицам до 18 лет.

Анастасия Цепина

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