logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Всё о капремонте в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 23 октября с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 20.10.2017 16:25

Всё о капремонте в эфире Капитальный ремонт – это словосочетание практически у всех жильцов многоквартирных домов вызывает тревогу! А суммы, которые приходится платить, порой - недоумение. За что мы платим по квитанции с пометкой «капремонт»? Что уже отремонтировали по этой программе в нашем регионе, и остались ли сами жильцы довольны таким ремонтом? Об это и не только – в программе "Стартовая площадка".

В студии - председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов и руководитель общественной организации "Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров.

Слушайте 23 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк