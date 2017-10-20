Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 16:25

Капитальный ремонт – это словосочетание практически у всех жильцов многоквартирных домов вызывает тревогу! А суммы, которые приходится платить, порой - недоумение. За что мы платим по квитанции с пометкой «капремонт»? Что уже отремонтировали по этой программе в нашем регионе, и остались ли сами жильцы довольны таким ремонтом? Об это и не только – в программе "Стартовая площадка".

В студии - председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов и руководитель общественной организации "Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров.

Слушайте 23 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.