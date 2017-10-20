Расширить круг полномочий местных властей предложили парламентарии Северо-Запада

Расширить полномочия регионов в области изменений административного законодательства предложили сегодня члены правового комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России на заседании в Пскове. Сейчас регионы ограничены в праве как назначать наказания по административным статьям, так и взыскивать штрафы.
Во многих областях попытки местной власти штрафовать, например, за парковку автомобилей на газонах или нахождение несовершеннолетних в ночных клубах наталкиваются на противодействие прокуратуры или судов из-за несовершенства законодательства. Участники заседания одобрили несколько законодательных инициатив, например, запретить продавать детям вейпы и энергетические напитки, а пенсионеров защитить от недобросовестной рекламы чудодейственных лекарственных добавок. Парламентарии Северо-Запада будут работать в нашем регионе три дня.
Иван Павлов
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Октябрь 2017
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