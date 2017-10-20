12 служебных автомобилей получила псковская полиция ко Дню сотрудников ОВД

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 14:53

Ключи от новых служебных автомобилей вручили полицейским. Двенадцать автомобилей разъедутся по разным отделам. Их передали по линии МВД России ко Дню сотрудников органов внутренних дел. После торжественной церемонии полицейские подвели итоги работы за девять последних месяцев. Общественный порядок на территории области был обеспечен на должном уровне, - подытожили на совещании.

Надежда Прыгина