С сегодняшнего дня до вечера воскресенья движение по Советскому мосту в Пскове будет ограничено

Сегодня в Пскове ограничат движение по Советскому, или, как его ещё называют Троицкому мосту. Там будут менять асфальт. Отдельные полосы закроют для транспорта в 20.00 до 19.00 вечера воскресенья. Ограничения не коснутся общественного транспорта. На время ремонта установят дополнительные дорожные знаки. Будьте внимательны.
Надежда Прыгина
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Октябрь 2017
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