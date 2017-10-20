С сегодняшнего дня до вечера воскресенья движение по Советскому мосту в Пскове будет ограничено

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 12:16

Сегодня в Пскове ограничат движение по Советскому, или, как его ещё называют Троицкому мосту. Там будут менять асфальт. Отдельные полосы закроют для транспорта в 20.00 до 19.00 вечера воскресенья. Ограничения не коснутся общественного транспорта. На время ремонта установят дополнительные дорожные знаки. Будьте внимательны.

Надежда Прыгина