Лучшее лечение – профилактика. Врачи рассказали о сосудистых заболеваниях

О профилактике и симптомах сосудистых заболеваний рассказали специалисты на пресс-конференции. В прошлом году в мире от них умерло 17 миллионов человек. И эта цифра растёт. Для борьбы с одной из главных причин смертности в Пскове функционирует Областной сосудистый центр, а в Великих Луках и Острове - его первичные отделения.
Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков
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Октябрь 2017
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