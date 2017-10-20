Лучшее лечение – профилактика. Врачи рассказали о сосудистых заболеваниях

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 12:14

О профилактике и симптомах сосудистых заболеваний рассказали специалисты на пресс-конференции. В прошлом году в мире от них умерло 17 миллионов человек. И эта цифра растёт. Для борьбы с одной из главных причин смертности в Пскове функционирует Областной сосудистый центр, а в Великих Луках и Острове - его первичные отделения.

Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков