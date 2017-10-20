После вмешательства прокуратуры «Псковгеокабель» выплатил работникам зарплату

После вмешательства областной прокуратуры 386 работников ООО «Псковгеокабель» получили заработную плату. Предприятие задержало выплату за август этого года на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. Прокурором области в адрес руководителя «Псковгеокабель» было направлено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения.
На сегодняшний день заработная плата работникам выплачена в полном объёме.
Наталья Барарь
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Октябрь 2017
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