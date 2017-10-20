После вмешательства прокуратуры «Псковгеокабель» выплатил работникам зарплату

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 12:09

После вмешательства областной прокуратуры 386 работников ООО «Псковгеокабель» получили заработную плату. Предприятие задержало выплату за август этого года на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. Прокурором области в адрес руководителя «Псковгеокабель» было направлено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения.

На сегодняшний день заработная плата работникам выплачена в полном объёме.

Наталья Барарь