Новая спортивная площадка появилась в деревне Вернявино Палкинского района

В деревне Вернявино Палкинского района открылась новая спортивная площадка. Она появилась около жилых многоэтажек, недалеко от местной школы. Здесь есть поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола, беговые дорожки. На площадке уже тренируются дети на уроках физкультуры, а в вечернее время она открыта для местных жителей, которые занимаются спортом.
В её создании приняло участие местное сельхозпредприятие - агрофирма "Черская". Она подготовила основание и выполнила земельные работы. Сама площадка была возведена по программе «Газпром – детям». Вернявино было выбрано не случайно - жители неоднократно просили построить площадку и включили свои пожелания в народную программу, за реализацией которой следит депутат областного Собрания по этому округу Виктор Остренко.
Иван Павлов
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Октябрь 2017
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