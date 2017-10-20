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Новая спортивная площадка появилась в деревне Вернявино Палкинского района

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.10.2017 12:07

В деревне Вернявино Палкинского района открылась новая спортивная площадка. Она появилась около жилых многоэтажек, недалеко от местной школы. Здесь есть поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола, беговые дорожки. На площадке уже тренируются дети на уроках физкультуры, а в вечернее время она открыта для местных жителей, которые занимаются спортом.

В её создании приняло участие местное сельхозпредприятие - агрофирма "Черская". Она подготовила основание и выполнила земельные работы. Сама площадка была возведена по программе «Газпром – детям». Вернявино было выбрано не случайно - жители неоднократно просили построить площадку и включили свои пожелания в народную программу, за реализацией которой следит депутат областного Собрания по этому округу Виктор Остренко.

Иван Павлов

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