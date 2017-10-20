Каждый погожий день – на вес золота. На полях области заканчивается уборка урожая

На полях области заканчивается уборка урожая. В Невельском районе в разгаре сбор кукурузы. Несмотря на то, что эта культура любит тепло, существует много сортов, которые отлично произрастают на Северо-Западе России. Местные сельхозпроизводители используют её в качестве питательного корма для крупного рогатого скота.
Виктория Писукова, Сергей Дьяков
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Октябрь 2017
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