Каждый погожий день – на вес золота. На полях области заканчивается уборка урожая

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 12:04

На полях области заканчивается уборка урожая. В Невельском районе в разгаре сбор кукурузы. Несмотря на то, что эта культура любит тепло, существует много сортов, которые отлично произрастают на Северо-Западе России. Местные сельхозпроизводители используют её в качестве питательного корма для крупного рогатого скота.

Виктория Писукова, Сергей Дьяков