Выставка «Земля Псковская» художницы Людмилы Давыдовой открылась в Изборске и Печорах

Выставка живописных полотен петербургской художницы Людмилы Давыдовой открылась в Изборске и Печорах. Экспозиция называется "Земля Псковская". Людмила Давыдова - член петербургского Союза художников, много раз приезжала в Псков и Изборск и писала местные виды. На большей части картин - деревенские зарисовки.
Есть авторские натюрморты. Всего на выставке более сорока работ. Часть в доме купца Белянина в Изборском музее-заповеднике, часть в Печорском музее. Выставка будет работать в течение месяца.
Иван Павлов
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Октябрь 2017
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