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Выставка «Земля Псковская» художницы Людмилы Давыдовой открылась в Изборске и Печорах

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.10.2017 11:54

Выставка живописных полотен петербургской художницы Людмилы Давыдовой открылась в Изборске и Печорах. Экспозиция называется "Земля Псковская". Людмила Давыдова - член петербургского Союза художников, много раз приезжала в Псков и Изборск и писала местные виды. На большей части картин - деревенские зарисовки.

Есть авторские натюрморты. Всего на выставке более сорока работ. Часть в доме купца Белянина в Изборском музее-заповеднике, часть в Печорском музее. Выставка будет работать в течение месяца.

Иван Павлов

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