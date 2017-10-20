Выставка «Земля Псковская» художницы Людмилы Давыдовой открылась в Изборске и Печорах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 11:54

Выставка живописных полотен петербургской художницы Людмилы Давыдовой открылась в Изборске и Печорах. Экспозиция называется "Земля Псковская". Людмила Давыдова - член петербургского Союза художников, много раз приезжала в Псков и Изборск и писала местные виды. На большей части картин - деревенские зарисовки.

Есть авторские натюрморты. Всего на выставке более сорока работ. Часть в доме купца Белянина в Изборском музее-заповеднике, часть в Печорском музее. Выставка будет работать в течение месяца.

Иван Павлов