Порховский парикмахер Мухаммад Шодмон победил на фестивале красоты «Невские берега»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.10.2017 11:52

Порховский парикмахер Мухаммад Шодмон стал победителем международного фестиваля красоты "Невские берега", который прошёл в Петербурге. В этом году мастер стал лучшим в номинации «Барбершоп». И это далеко не первая победа Мухаммада на фестивале. Предыдущую награду он получил за лучшие женские образы.

Ирина Коваленко, Василий Нордэн