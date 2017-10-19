Как организовать осенний отдых с пользой для здоровья? Можно ли, не уезжая далеко на юг, хорошо отдохнуть и активно заняться оздоровлением своего организма? О самых целебных местах Псковской области говорим в программе "Стартовая площадка".
Гость студии: заведующая отделом реализации оздоровительных санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Ирэна Заблоцкая.
Слушайте на "Радио России-Псков" 20 октября с 07.20
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Октябрь 2017
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