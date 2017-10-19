Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 18:46

Как организовать осенний отдых с пользой для здоровья? Можно ли, не уезжая далеко на юг, хорошо отдохнуть и активно заняться оздоровлением своего организма? О самых целебных местах Псковской области говорим в программе "Стартовая площадка".

Гость студии: заведующая отделом реализации оздоровительных санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Ирэна Заблоцкая.

Слушайте на "Радио России-Псков" 20 октября с 07.20