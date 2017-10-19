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Интервью с режиссером спектакля "Старик" Анной Потаповой смотрите на телеканале "Россия 24" 20 октября в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.10.2017 15:14

Через 50 лет на псковскую сцену возвращается спектакль по пьесе Горького "Старик". Премьера уже в эти выходные, в главной роли - ведущий актер театра на Таганке, народный артист России Александр Трофимов.

Смотрите на телеканале "Россия 24" интервью с режиссером постановки - Анной Потаповой.

Не пропустите! 20 октября в 19.45

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