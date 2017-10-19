О лицейском братстве, самореализации и жизни на Марсе. Как продолжают лицейские традиции в Пскове?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 17:43

Сегодня в России отмечают день лицеиста. Дату создания Царскосельского лицея. В Пскове лицейские традиции уже двадцать семь лет продолжает Технический лицей. Главным своим достижением здесь считают: крепкое братство выпускников, которые сложилось за годы существования школы. Какие они, современные лицеисты и их наставники?

Регина Кадырова, Владимир Шагапов