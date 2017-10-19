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Как продолжают лицейские традиции в Пскове? Смотрите сегодня на телеканале «Россия 1» в 20.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.10.2017 17:43

Сегодня в России отмечают день лицеиста. Дату создания Царскосельского лицея. В Пскове лицейские традиции уже двадцать семь лет продолжает Технический лицей. Главным своим достижением здесь считают: крепкое братство выпускников, которые сложилось за годы существования школы. Что делает выпускников ПТЛ такими особенными, расскажем сегодня в 20:45 на телеканале «Россия 1».

В мечтах о госслужбе, карьере в искусстве, науке и даже - жизни на Марсе. Какие они, современные лицеисты и их наставники?

Надежда Прыгина

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