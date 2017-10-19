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Готовность Пскова к зиме и другие вопросы обсудили Михаил Ведерников и Иван Цецерский

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.10.2017 17:49

Жилищно-коммунальное хозяйство областного центра обсуждали сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский. Градоначальник заявил, что к зиме город готов полностью. Кроме того, в региональной столице идёт работа по благоустройству дворов, ремонту дорог, формированию бюджета.

В поддержке со стороны области нуждается решение таких вопросов как строительство нового полигона ТБО, окончание работ на подземном водозаборе, а также ряд проектов, которые планируют реализовать к Ганзейским дням. Михаил Ведерников обещал провести по этим вопросам отдельные встречи.

Надежда Прыгина

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