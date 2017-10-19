Готовность Пскова к зиме и другие вопросы обсудил Михаил Ведерников с Иваном Цецерским и Александром Котовым

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 17:49

Жилищно-коммунальное хозяйство областного центра обсуждали сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский. Градоначальник заявил, что к зиме город готов полностью. Кроме того, в региональной столице идёт работа по благоустройству дворов, ремонту дорог, формированию бюджета.

Бюджет, но уже области Михаил Ведерников обсудил сегодня с председателем регионального Собрания депутатов. Кроме того, Александр Котов обозначил политический расклад сил в областном парламенте, где представлены пять партий. По мнению спикера, между депутатами налажен конструктивный диалог, особенно в отношении принципиальных для региона вопросов.

Надежда Прыгина