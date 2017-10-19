900 тысяч рублей получит Псковский театр кукол в качестве господдержки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 17:47

На техническое оснащение и поддержку творческой деятельности Псковскому театру кукол выделят девятьсот тысяч рублей. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Такая мера государственной поддержки регионам оказывается впервые. Средства кроме Псковской области получат ещё семьдесят три региона. Их выделят по программе развития культуры и туризма.

Надежда Прыгина