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Какие антитабачные запреты и ограничения ожидают россиян? Обсудим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 19 октября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.10.2017 16:46

Какие антитабачные запреты и ограничения ожидают россиян? Обсудим в программе Новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу внесена на рассмотрение в правительство РФ. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова на конференции Всемирной организации здравоохранения. О новых методах борьбы с курением, ограничениях и запретах расскажем в программе "Постфактум".

Не пропустите! 19 октября в 18.10

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