Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 16:46

Новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу внесена на рассмотрение в правительство РФ. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова на конференции Всемирной организации здравоохранения. О новых методах борьбы с курением, ограничениях и запретах расскажем в программе "Постфактум".

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