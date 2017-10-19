Он вернулся, чтобы сделать нас добрыми и счастливыми! 21 октября в SODA Concert Hall стартует новый сезон международного благотворительного фестиваля "Добрый рок". На сцене выступят 5 потрясающих команд, чья музыка не оставит равнодушными: "Ангел НеБес", "Притяжение", "Капитан Смоллетт", ADPEC, "Шекспир".
А в пятницу, 20 октября, в «Шоу вежливых людей», обсудим, чем ещё запомнится нам новый сезон главного рок-фестиваля земли Псковской. Слушайте в прямом эфире радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05.
У нас в гостях: основатель и бессменный организатор фестиваля "Добрый рок" Андрей Семёнов, группы "Притяжение" и "Капитан-Самолет".
И, конечно, разыграем билеты на концерт! Тел. прямого эфира: 62-80-30 (88112).
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Октябрь 2017
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