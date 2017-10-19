Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили возможности привлечения инвестиций в регион

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 16:03

Точки роста региона обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников и его заместитель Сергей Перников. В первую очередь речь шла о развитии конкурентоспособности экономики и привлечении инвестиций. Отдельно остановились на возможностях особой экономической зоны «Моглино».

Два резидента уже реализовали свои инвестпроекты и запустили производство. По словам Сергея Перникова, до конца года количество резидентов может вырасти до двенадцати. Область активно взаимодействует с объединениями предпринимателей Санкт-Петербурга, Москвы и городов-миллионников. С целью привлечения инвесторов регион использует свое выгодное географическое положение, близость к государственной границе, транспортную логистику и кадровый потенциал.

Татьяна Борисова