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Михаил Ведерников и Сергей Перников обсудили возможности привлечения инвестиций в регион

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.10.2017 16:03

Точки роста региона обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников и его заместитель Сергей Перников. В первую очередь речь шла о развитии конкурентоспособности экономики и привлечении инвестиций. Отдельно остановились на возможностях особой экономической зоны «Моглино».

Два резидента уже реализовали свои инвестпроекты и запустили производство. По словам Сергея Перникова, до конца года количество резидентов может вырасти до двенадцати. Область активно взаимодействует с объединениями предпринимателей Санкт-Петербурга, Москвы и городов-миллионников. С целью привлечения инвесторов регион использует свое выгодное географическое положение, близость к государственной границе, транспортную логистику и кадровый потенциал.

Татьяна Борисова

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