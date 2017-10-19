О своих проблемах рассказали жители региона на приеме у Александра Котова

Сегодня председатель областного Собрания депутатов Александр Котов провёл приём граждан в региональной общественной приёмной Председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. Первой к Александру Котову обратилась Ирина Петмансон. Женщина попросила посодействовать в сборе средств на лечение её внучки.
Девочке необходима дорогостоящая операция в Израиле. Сделать её могут и в Санкт-Петербурге, но при этом врачи предупреждают, что у пациентки могут отказать ноги. В Израильском центре медики дают гораздо большие гарантии на благоприятный исход. Спикер регионального парламента попросил женщину в ближайшее время обратиться в российскую клинику, в которой наблюдается девочка, и получить дополнительные документы, необходимые для того, чтобы оперативно оказать помощь.
Игорь Тарасов, организатор партизанского марафона, попросил у Александра Котова посодействовать в проведении дальнейших патриотических мероприятий в Дедовичском районе под эгидой партии "Единая Россия". Секретарь регионального отделения с готовностью поддержал инициативу Игоря Тарасова. Также сегодня в общественной приёмной обсудили проблему ремонта дорог, ведущих к садоводческим товариществам. Александр Котов отметил, что в региональном парламенте будет рассматриваться вопрос о продлении программы поддержки садоводов.
Ирина Коваленко
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