Сегодня в Пскове чествовали лучших работников агропромышленного комплекса региона. Трактористы, доярки, ветеринарные врачи, механизаторы и представители ещё десятков других сельскохозяйственных профессий получили заслуженные награды. Это благодарности и грамоты Министерства сельского хозяйства России, администрации и Собрания депутатов Псковской области.
Отдельно были отмечены самые молодые труженики села. Мероприятие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Виктория Писукова
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Октябрь 2017
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