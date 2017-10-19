Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.10.2017 15:52

Сегодня в Пскове чествовали лучших работников агропромышленного комплекса региона. Трактористы, доярки, ветеринарные врачи, механизаторы и представители ещё десятков других сельскохозяйственных профессий получили заслуженные награды. Это благодарности и грамоты Министерства сельского хозяйства России, администрации и Собрания депутатов Псковской области.

Отдельно были отмечены самые молодые труженики села. Мероприятие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Виктория Писукова