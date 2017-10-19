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Международная научная конференция, посвященная псковским говорам, проходит в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.10.2017 15:48

В Пскове в эти минуты проходит Международная научная конференция, посвященная псковским говорам. В ней принимают участие свыше 60 филологов, преподавателей русского языка, исследователей различных наук из разных городов России, Белоруссии и Прибалтики.

В течение двух дней участники конференции обсудят особенности псковских говоров, памятники псковской письменности, археологические находки - в целом все то, что в той или иной мере влияло в разные века на говор псковичей. В этом году конференция посвящена двум юбилейным датам – 50-летию с момента выхода первого выпуска Псковского областного словаря с историческими данными и 100-летию со дня рождения лексикографа, филолога, педагога и просветителя Софьи Глускиной. Сорок лет она проработала в псковском ВУЗе, стала учителем для многих педагогов и внесла большой вклад в изучение псковского говора.

Наталья Барарь

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